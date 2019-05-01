مكاسب قوية للأسهم الأميركية تهبط بالمعدن الأصفر

تراجعت أسعار #الذهب بعد مكاسب الأسهم الأميركية الليلة الماضية، في حين يسود الهدوء معظم أسواق آسيا، بسبب عطلة عيد العمال وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك #المركزي_الأميركي) بشأن مسار أسعار الفائدة الذي تترقبه الأسواق عن كثب.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1278.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش. بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1280.70 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في رويترز.



وارتفعت الأسهم العالمية أمس الثلاثاء بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع قادة الديمقراطيين على إنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية.



ومن العوامل التي قد تضعف إغراء الذهب كملاذ آمن، بدء جولة محادثات بين الصين والولايات المتحدة في بكين اليوم، سعيا لإنهاء الحرب التجارية المريرة بينهما.



ونزل السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 14.88 دولار للأونصة، في حين فقد البلاتين 0.6% ليسجل 880.75 دولار.



وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1375.55 دولار للأونصة.