69 ريالاً سعر السهم في اكتتاب مهارة للموارد البشرية

أعلنت سامبا كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة #مهارة_للموارد_البشرية أنها أتمت بنجاح عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة، وأن نسبة التغطية بلغت 904% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 69 ريالا للسهم الواحد.

وكشفت #سامبا_كابيتال أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 11.250 مليون سهم عادي، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومع إغلاق عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 1.125.000 مليون سهم، تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام على المكتتبين من الأفراد كحد أقصى، ويحق لمدير الاكتتاب بموافقة هيئة السوق المالية تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 10.125 مليون سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وبلغت نسبة تغطية #صناديق_الاستثمار 675%، كما بلغت نسبة تغطية الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بالإضافة إلى الشركات غير المدرجة 229%، وبإجمالي نسبة تغطية 904% للأسهم المطروحة للاكتتاب.

وأضافت سامبا كابيتال أنها أتمت مع الجهات المالية المستلمة كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام الذي سينطلق يوم الأربعاء 03/09/1440هـ الموافق (08/05/2019م)، ويستمر لمدة سبعة أيام تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء 09/09/1440هـ الموافق (14/05/2019م).

وقد تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب، وهي مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، على ضمان توفير طلبات الاكتتاب وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمرون، بما في ذلك توفير منصات خاصة ضمن الفروع التابعة لها لتلقي طلبات الاكتتاب.