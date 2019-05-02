اشتباه بتلاعب على أسهم 4 شركات سعودية يحيل مستثمرين للنيابة

أعلنت هيئة السوق المالية إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمرَين للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم 4 شركات مدرجة في #السوق_المالية_السعودية وهي : #دار_الأركان للتطوير العقاري، #لازوردي للمجوهرات، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ، وشركة #بروج للتأمين التعاوني.

وذلك انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة الـ17 من نظام السوق المالية.

وتؤكد #هيئة_السوق_المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.