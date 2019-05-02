بلومبيرغ: "ترايستار" تعيّن مستشارين للطرح العام على أسهمها

تستعد شركة الخدمات اللوجستية " Tristar Group " التابعة لشركة #أجيليتي الكويتية، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في #لندن هذا العام.

وقد عيّنت " Bank of America " و #Citigroup كمستشارين للطرح، بحسب مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ.

كما تعمل مع Moelis & Co للتحضير للطرح الأولي.

وبحسب المصادر يقدر تقييم " Tristar "، بمليار دولار، وقد يجمع الاكتتاب العام ما يصل إلى 400 مليون دولار.

يشار إلى أن شركة #Tristar تتخذ من الإمارات مقرا رئيسيا لعملياتها وهي تعمل في 20 دولة، لتوفير خدمات النقل والتخزين للصناعات البترولية والكيميائية.

ومن بين عملائها، شركة #بترول_أبوظبي_الوطنية و #توتال وشركة داو.