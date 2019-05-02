هذه مواعيد "التداول" في سوق الأسهم السعودية خلال رمضان

أعلنت شركة #السوق_المالية_السعودية "تداول" أن أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك ستبقى كما هي دون تغيير، كالتالي:





- أسواق الأسهم (السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية):

- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.



- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.



- مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.



- قبل الإغلاق من الساعة 03:10 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.





- سوق صناديق المؤشرات المتداولة:

- قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.



- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.



- قبل الإغلاق من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.



- سوق الصكوك والسندات:

- قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.



- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.



- قبل الإغلاق من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.



وأوضحت "تداول" أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 25/9/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30 مايو 2019 عليه:

وينتهي التداول بنهاية يوم الخميس 25/9/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30 مايو 2019.

ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 6/10/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 9 يونيو 2019.