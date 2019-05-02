هذه مواعيد "التداول" في سوق الأسهم السعودية خلال رمضان

أعلنت شركة #السوق_المالية_السعودية "تداول" أن أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك ستبقى كما هي دون تغيير، كالتالي:
- أسواق الأسهم (السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية):
- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
- مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.
- قبل الإغلاق من الساعة 03:10 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
- سوق صناديق المؤشرات المتداولة:
- قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
- قبل الإغلاق من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
- سوق الصكوك والسندات:
- قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
- قبل الإغلاق من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
وأوضحت "تداول" أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 25/9/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30 مايو 2019 عليه:
وينتهي التداول بنهاية يوم الخميس 25/9/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30 مايو 2019.
ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 6/10/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 9 يونيو 2019.