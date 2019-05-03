بتكوين تقفز 6% إلى ذروة 6 أشهر

قفزت بتكوين إلى مستوى مرتفع جديد في ستة أشهر اليوم الجمعة في تحرك عزاه المتعاملون إلى عوامل فنية، في غياب أنباء محفزة لصعود #العملة_المشفرة.



وزادت #بتكوين أكثر من 6% لتكسر لفترة وجيزة حاجز 5700 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 نوفمبر. وبلغ أحدث سعر 5680 دولاراً على بورصة بِتستامب، لتصل مكاسب العام الحالي للعملة الافتراضية الأولى والأكبر حوالي 55%.



وارتفعت أيضا #العملات_المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل #إيثريوم واكس.آر.بي.