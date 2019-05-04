أونصة الذهب تصعد لـ 1279 دولاراً مع تراجع الدولار

سجلت أسعار #الذهب أكبر مكاسبها ليوم واحد في شهرين، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار ومشتريات لتغطية مراكز مدينة من بعض المستثمرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.68 بالمئة لينهي الجلسة عند 1278.94 دولار للأوقية (الأونصة)، وهي أكبر مكاسبه من حيث النسبة المئوية منذ الثامن من مارس آذار.

وصعدت #العقود_الأميركية للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1281.30 دولار للأوقية.

وكان المعدن النفيس هبط في جلسة الخميس إلى 1265.85 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر كانون الأول.

وعلى الرغم من تقرير قوي بشأن الوظائف في #الولايات_المتحدة انخفض مؤشر #الدولار 0.3 بالمئة مع تركيز المتعاملين على جوانب ضعيفة في التقرير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت #الفضة في المعاملات الفورية 2.05 بالمئة إلى 14.92 دولار للأوقية بعد أن هوت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر عند 14.52 دولار.

وقفز البلاتين 2.5 بالمئة إلى 869.00 دولارا للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على خسارة قدرها 3.4 بالمئة في أكبر هبوط له في ثمانية أسابيع.

وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1371.00 دولارا للأوقية.