ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بدعم بيانات الوظائف

ارتفعت مؤشرات #الأسهم_الأميركية بفضل بيانات أظهرت نموا أقوى من المتوقع للوظائف في أبريل نيسان مع مكاسب خافتة للأجور، وهو ما دفع المستثمرين للتفاؤل بشأن آفاق #الاقتصاد وأسعار الفائدة.

وأنهى المؤشر #داو_جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة #وول_ستريت مرتفعا 196.55 نقطة، أو 0.75 بالمئة، إلى 26504.34 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 28.12 نقطة، أو 0.96 بالمئة، عند 2945.64 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع مرتفعاً 127.22 نقطة، أو 1.58 بالمئة، إلى 8164.00 نقطة.

وينهي المؤشران ناسداك و #ستاندرد_آند_بورز الأسبوع على مكاسب محدودة مع صعودهما 0.22 بالمئة و0.19 بالمئة على الترتيب، بينما تراجع داو جونز 0.15 بالمئة.