الريال الإيراني يتهاوى أمام الدولار قبل "الحظر المالي"

أفادت وسائل إعلام ايرانية أن الريال الإيراني تراجع بشدة أمام الدولار الأميركي ليبلغ سعر العملة عتبة 150 ألف ريال إيراني لكل دولار أميركي، وذلك بعد يومين من الأنباء التي تحدثت عن نية الإدارة الأميركية تشديد #العقوبات على #إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات.

وذكرت وكالة " تسنيم" المقربة من #الحرس_الثوري اليوم الأحد، أن الدولار تم تداوله في مكاتب الصرافة في #البنوك بقيمة 140 ألفا و700 ريال، فيما ذكرت مواقع اقتصادية وحسابات عبر مواقع التواصل أن الدولار بلغ في سوق الصرافة 150 ألف ريال إيراني.

وفقد #الريال_الإيراني ثلثي قيمته خلال العام الماضي لأسباب مختلفة، بما في ذلك انسحاب #الولايات_المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة جميع العقوبات ضد إيران.

وأحدثت العقوبات اضطرابات في السوق الإيرانية، حيث وصل سعر الدولار في السوق الحرة إلى حوالي 190 ألف ريال في شهر أكتوبر الماضي.

وبينما تعافى #الريال_الإيراني أمام #الدولار_الأميركي قليلاً، وتم تداوله خلال الأسابيع الماضية بحدود 120 ألف ريال، لكنه تراجع بشدة اليوم الأحد إلى حدود 150 ألف ريال في ضربة جديدة للعملة الإيرانية.