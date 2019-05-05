الأسهم السعودية تغلق متراجعة مع جني الأرباح قبيل رمضان

تراجع مؤشر سوق #الأسهم_السعودية عند الإغلاق بنسبة 1.7% مع موجة جني أرباح تسبق مرحلة الهدوء المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 157.94 نقطة ليقفل عند مستوى 9178.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 124 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 107 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.

وقال مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، لـ"العربية.نت"، إنه "لا أسباب جوهرية وراء التراجعات التي مني بها مؤشر #سوق_السعودية".

وأضاف السديري: "سوق السعودية حققت مكاسب جيدة منذ مطلع العام الجاري مع ترقية السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة، وما يحدث في جلسة اليوم هو عمليات جني أرباح فقط".

خلال الجلسة، منيت غالبية الأسهم بخسائر، وسط ضغط من قطاعات قيادية. وتراجع قطاع الطاقة بـ1.34%، والمواد الأساسية 1.73%، والخدمات الاستهلاكية 1.39%.

وخلال الجلسة كان قطاع الإعلام والترفيه، القطاع الوحيد الذي حقق مكاسب بنسبة 9.18%، مع المكاسب القوية التي حققها سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 9.97%.

وعند الإغلاق كانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، طباعة وتغليف، تهامه، الخزف السعودي، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تشب، هرفي للأغذية، التعمير، أسمنت الشمالية، والدريس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.26%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، والإنماء، والأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 2.27 نقطة، ليقفل عند مستوى 3574.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 154 صفقة.