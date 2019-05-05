مصر تستبعد شركات من برنامج الطروحات.. وهذه هي الأسباب

قررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية في #مصر، عدم طرح حصة إضافية من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" ضمن المرحلة الثانية للبرنامج.

وقال وزير قطاع الأعمال العام في الحكومة المصرية، هشام توفيق، إنه كان من المقرر في البداية أن ينفذ طرح "أموك" ضمن المرحلة الأولى، لكن جرى تأجيله في وقت سابق من العام الحالي نظرا لانخفاض ربحية الشركة، وفقاً لما صرح به لنشرة "انتربرايز".

وتعكف اللجنة في الوقت الحالي على تحديد الشركات الأخرى التي يمكن ضمها للمرحلة الثانية للطروحات، وفقا لتوفيق. وقال مصدر باللجنة لإنتربرايز إن هناك اتجاها لضم شركة سيناء للمنجنيز لقائمة الشركات المزمع طرحها في إطار المرحلة الثانية من البرنامج، والتي توقع توفيق في وقت سابق إطلاقها في سبتمبر المقبل.

وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني".

وقال "توفيف" إنه تقرر عدم طرح حصة إضافية من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، موضحا أنه قد يجري طرح حصتين إضافيتين من شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة قبل عيد الفطر، دون تحديد أي من الشركتين ستطرح أولا.

وكشف الوزير أن #برنامج_الطروحات سيتوقف خلال الصيف نظرا لتدني السيولة وأحجام التداول عادة في تلك الفترة. وقررت الحكومة العام الماضي تأجيل المرحلة الأولى من البرنامج جراء تداعيات الموجة البيعية المكثفة التي ضربت الأسواق الناشئة على البورصة المصرية.

وشمل برنامج #الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، إنه من المستهدف طرح 4 أو 5 شركات بدءا من سبتمبر بمعدل طرح واحد شهريا.

وقبل أيام، قال محافظ البنك #المركزي_المصري، طارق عامر، إنه تقرر بيع حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم بنك القاهرة في طرح عام أولي بالبورصة المصرية بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح أن عملية البيع لا تتعلق بالمال أو الحصول على تمويل، إنما يأتي ضمن خطط الحكومة لدعم سوق المال المصري من خلال طروحات جديدة.

وأوضح محافظ "المركزي المصري" أن ارتفاع الطلب في الوقت الراهن يدفع إلى التفكير جدياً في عملية الطرح، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول الحصيلة المتوقعة للطرح الذي يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتعتزم الحكومة المصرية بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات العامة في سبتمبر المقبل، على أن يجري طرح أسهم شركات جديدة غير متداولة في البورصة المصرية.