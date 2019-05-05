"STC" تنهي طرح إصدارها من برنامج للصكوك بـ1.25 مليار دولار

أعلنت شركة " #الاتصالات_السعودية " انتهاء شركة "صكوك الاتصالات السعودية المحدودة" من طرح الإصدار الأول من برنامجها للصكوك الدولية، بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، إن القيمة الإجمالية للصك بلغت 200 ألف دولار وعائد الصك بلغ 3.89 %، ومدته تبلغ 10 سنوات.

وأشارت الشركة، إلى أنه قد تقوم مع شركة #صكوك_الاتصالات_السعودية المحدودة باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي.

و قد تقوم شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة وشركة الاتصالات السعودية باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي.

وسيتم استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك.

ووفقاً لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحاً في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لأمين الصكوك أو حملة الصكوك.

وسيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن)، ويخضع طرح الصكوك لأحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

وستقوم الشركة بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار الصكوك وتخصيصها للمستثمرين.