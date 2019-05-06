طعون الانتخابات تهوي بالليرة التركية أمام الدولار

تكبدت #الليرة_التركية خسائر في تداولات اليوم الاثنين، مع ترقب قرار لجنة الانتخابات العليا، بشأن الطعن على انتخابات #إسطنبول المحلية.

وخسرت #العملة_التركية 11%من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية. وقد بلغ سعر الليرة 6.02 مقابل كل دولار أميركي.

ويأتي ذلك بعد تراجع بـ 30% في قيمة الليرة خلال العام الماضي، بسبب المخاوف من الضغوط السياسية على سياسات البلاد النقدية، وهو ما أدى إلى دخول الاقتصاد التركي في حالة الركود.

وتعاني الليرة من تقلبات وسط حالة من الضبابية في أعقاب الحديث عن الطعن على انتخابات اسطنبول، وسلسلة نزاعات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، وخلافات بشأن سياسة #الشرق_الأوسط والحرب في #سوريا والعقوبات على إيران.

ويعمق عجز ميزان #المعاملات_الجارية الآخذ في الزيادة انكماش #الاقتصاد_التركي من خلال مزيد من الانخفاض في العملة بما يؤدي إلى ارتفاع في التضخم وتكاليف الاقتراض.

ويجد البنك المركزي التركي نفسه أمام مطالب رفع أسعار الفائدة الرئيسية لكن ذلك لن يحدث بسبب ضغط الحكومة وإن كانت خسائر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية قد تخفف ضغوط السلطات على البنك بحسب المحللين.