الذهب يرتفع وسط قلق بالأسواق العالمية بعد تهديدات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بزيادة الرسوم على #السلع_الصينية، في تصعيد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة وعزز الأصول الآمنة.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 1282.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش.



وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 %، إلى 1284 دولارا للأوقية.



كان ترمب أعلن أمس الأحد أنه سيزيد #الرسوم_الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار هذا الأسبوع. وقال أيضا إنه سيستهدف سلعا صينية أخرى قيمتها 325 مليار دولار برسوم نسبتها 25%، "قريبا".



وقوضت هذه التصريحات الأسهم العالمية وأسعار النفط، بينما عززت الين الذي يعتبر مثل المعدن الأصفر من الملاذات الآمنة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية العالمية.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن الصين تفكر الآن في إلغاء المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تهديد ترمب.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5%، إلى 14.85 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.5%، إلى 856 دولارا للأوقية.



وهبط البلاديوم 1.1 %، إلى 1356.51 دولار للأوقية.