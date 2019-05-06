بورصة بيروت تعلق التداول في أسواقها حتى إشعار آخر

قررت #بورصة_بيروت وقف التداول في أسواقها لحين زوال الأسباب وحتى إشعار آخر من قبلها.

وجاء في الإعلان، أنه "نظراً للإضراب المفتوح المعلن من قبل موظفي #مصرف_لبنان، وبما أن عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكل كامل وسليم وآمن إلا من خلال مقاصة وتسوية العمليات، وكون عمليات التسوية والمقاصة أصبحت غير ممكنة من قبل شركة ميدكلير بفعل هذا الإضراب وفقاً لتأكيدها وحماية لحقوق المستثمرين في البورصة، تعلن بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها".

وأكدت مصادر لصحيفة "النهار" أنه لا يزال إضراب موظفي مصرف لبنان مستمراً، ولكن بدأ العمل في بعض الأقسام المتعلقة بالقطع والتحويلات لتسيير المعاملات المصرفية وتأمين سيولة"، في حين أشار مصدر في المصرف إلى اتجاه لفك الإضراب.

من جهتها، أوضحت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في مصرف لبنان بين #حاكم_مصرف_لبنان رياض سلامة ونقابة موظفي المصرف، على الاستمرار في الإضراب، مع فتح عمليات القطع، وتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى وإعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص.

كما أكدت مصادر موظفي مصرف لبنان لـ"النهار" أن حاكم مصرف لبنان سمع تطمينات حكومية حيال موظفي مصرف لبنان، ولكن على الرغم من هذه التطمينات، فإن النقابة مصرة على الاستمرار بالإضراب حتى يتم سحب البند المتعلق بهم من مشروع الموازنة.

وأفادت مصادر نقابة موظفي المصرف أن النقابة ستعقد جمعية عمومية صباحاً عند الساعة التاسعة والنصف، على أن تتخذ قرارها بفك الإضراب أو الاستمرار فيه استنادا إلى المعطيات التي ستتوافر لديها عما ستؤول إليه القرارات الحكومية حيال البنود المتعلقة بموظفي المصرف في مشروع الموازنة.