بورصة مصر تتكبد خسائر بـ 14.8 مليار جنيه

واصلت #البورصة_المصرية خسائرها الحادة لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بعمليات بيع ملحوظة من المستثمرين المصريين والعرب، والتي قابلها عمليات شراء انتقائية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية، وسط ترقب لأية أنباء إيجابية جديدة تحفز عودة السيولة إلى السوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 777.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 385 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" هبوطًا حادًا بلغت نسبته 2.12 % مسجلًا 14204.59 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 3 أشهر.

كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 0.61 % من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 640.91 نقطة، وامتدت الخسائر لمؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليفقد ما نسبته 0.91 % من قيمته، قبل أن يغلق عند مستوى 1627.99 نقطة.