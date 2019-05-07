الذهب يواصل صعوده مع تجدد مخاوف الحرب التجارية

صعدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن أشعل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التوترات التجارية من جديد بين البلدين ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1281.70 دولار للأونصة.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1282.70 دولار للأونصة.

وحذر ترمب الذي يصف نفسه بأنه "رجل الرسوم الجمركية" من رفع في الرسوم على البضائع الصينية في تغير حاد في الموقف عن الأسبوع الماضي عندما أشاد بتقدم البلدين على صعيد التجارة.

وقال ستيفن إينس رئيس التداول واستراتيجيات السوق لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول: "هناك محفزات كبيرة للذهب في ظل التصعيدات على جبهة الحرب التجارية أمس".

وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة عند 14.90 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين حوالي 1% إلى 880.85 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1346.01 دولار للأونصة.