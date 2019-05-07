تهديد واشنطن يهوي بالريال الإيراني لأدنى مستوى بـ7 أشهر

هبط #الريال_الإيراني إلى أدنى مستوى منذ 7 أشهر أمام الدولار الأميركي بسبب التوترات مع واشنطن بحسب وكالة "رويترز".

وقالت مواقع صرف أجنبي إن الريال الإيراني واصل تراجعه اليوم الثلاثاء، ليحوم حول أدنى مستوياته في 7 أشهر مقابل #الدولار_الأميركي مع تصاعد التوترات وقول #واشنطن إنها سترسل حاملة طائرة وقاذفات إلى المنطقة.

وهوى الريال إلى 154 ألفا للدولار في السوق غير الرسمية اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 150 ألفا و500 ريال أمس الاثنين، في أدنى قيمة للعملة منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2018 وفقا لموقع "بونباست.كوم".

وقال موقع بازار 360.كوم إن الدولار يباع بسعر بين 153 ألفا و500 إلى 149 ألفا و500 ريال.