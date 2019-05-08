اكتتاب المراكز العربية بـ26 ريالا الحد الأدنى للهامش

أعلنت شركة #المراكز_العربية أنه تم تحديد يوم غد الخميس فقط لاكتتاب المساهمين الأفراد في أسهم الطرح الأولي لأسهم زيادة رأس مال الشركة، وتحويلها إلى مساهمة عامة.

وأعلنت الشركة تحديد سعر أسهم الطرح عند 26 ريالاً للسهم، أي عند الحد الأدني للهامش المقترح، وأن عملية اكتتاب الأفراد ستنطلق من الدقيقة الأولى من فجر يوم الخميس 9 مايو 2019 أي بعيد الساعة 12:00 من مساء الأربعاء بدقيقة وستستمر لمدة 24 ساعة فقط (حتى الساعة 11:59 من مساء الخميس).

وسيكون الاكتتاب متاحا من خلال البنوك المستلمة وهي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وذلك عبر كافة قنواتهم الإلكترونية؛ بما في ذلك الخدمات البنكية عبر الإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي.

وبناء على تحديد سعر الطرح بمبلغ 26 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، فستبلغ القيمة السوقية للشركة 12.4 مليار ريال.



وكانت الشركة قد أوضحت أن الأسهم الـ 95,000,000 المطروحة لمجمل عملية الاكتتاب، تشمل 65,000,000 سهم حالي و30,000,000 سهم جديد سيتم إصدارها من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال.



وهذا الاكتتاب هو أول اكتتاب في المملكة يتاح فيه للمؤسسات من خارج المملكة المشاركة مباشرة في عملية اكتتاب في السعودية وفقا للائحة S والمادة 144A من قانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأميركية لسنة 1933، وذلك في نقلة نوعية تتوافق مع التطلعات الاقتصادية العالمية لرؤية المملكة 2030.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بعد حصولها على الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام، بطرح 20% من رأس المال المصدر المُعزز قبل ممارسة خيار التخصيص الإضافي، وأنها قد تزيد هذه النسبة إلى 23% في حالة ممارسة خيار التخصيص الإضافي.