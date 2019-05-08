"حرب التجارة" تعيد البريق للملاذات الآمنة

ارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار اليوم الأربعاء، مع تنامي القلق بشأن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين للجوء لأصول تُعد ملاذاً آمناً.

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق، أن الفائض في تجارة الصين مع الولايات المتحدة، وهو مصدر إزعاج شديد للولايات المتحدة، ارتفع إلى 21.01 مليار دولار في أبريل مقارنه بالشهر السابق، وهو عامل قد يدفع المسؤولين الأميركيين للتشدد في موقفهم.

والأضواء مسلطة الآن على محادثات التجارة التي تُجرى يومي الخميس والجمعة في واشنطن، حيث سيحاول نائب رئيس الوزراء الصيني إنقاذ اتفاق تجاري لتفادي زيادة حادة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية تسري اعتباراً من يوم الجمعة.

ودفع احتمال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وليس حلها، الين للصعود في الأيام الأخيرة، وزادت العملة اليابانية 0.2% مقابل الدولار إلى 110.07 ين لتصل مكاسبها لأكثر من 1% منذ بداية الشهر.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1213 دولار، فيما نزل الجنيه الإسترليني لليوم الثالث وفقد 0.2% إلى 1.3052 دولار.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء، مع تراجع الشهية للمخاطرة بفعل تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري الأميركي الصيني وتداعياته المحتملة على النمو العالمي.



وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1287 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 أبريل عند 1287.94 دولار.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% أيضاً إلى 1288.30 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لآسيا والمحيط الهادي في أواندا: "الذهب مدعوم في الوقت الحالي بالشراء لتحاشي المخاطرة. لكن، لا يوجد تغيير في قوة الدفع الكامنة، ولا في المعنويات السائدة، والتي تبدو ضعيفة".

وصعدت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 14.94 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 0.3% مسجلا 870.50 دولار، واستقر البلاديوم عند 1330 دولاراً للأوقية.