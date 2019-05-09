أسهم اليابان تهوي للجلسة الرابعة قبيل محادثات التجارة

تراجع مؤشر "نيكاي" الياباني للجلسة الرابعة اليوم الخميس، ليغلق عند أدنى مستوياته منذ أواخر مارس، وسط حالة من توخي الحذر بين المستثمرين قبيل الجولة التالية من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وهبط "نيكاي" 0.93% ليغلق عند 21402.13 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 29 مارس.

وفقد المؤشر 4.3% منذ بلغ أعلى مستوى منذ بداية العام في 24 أبريل.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية اعتباراً من غد الجمعة، بينما قالت بكين إنها سترد إذا جرت زيادة الرسوم الجمركية.

ويعقد ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني محادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة مع مسؤولين أميركيين شكوا من أن بكين نكصت عن تعهدات سابقة.

وأغلق مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً منخفضاً 1.38% إلى 1550.71 نقطة. وأغلقت جميع القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين على المؤشر منخفضة ما عدا اثنين.

وتعرضت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية لعمليات بيع على وجه الخصوص، حيث جاء أداء شركات الشحن والشركات المصنعة للآلات ذات الانكشاف الكبير على الصين دون أداء السوق.

وأغلقت أسهم شركتي الشحن "كاواساكي كيسين" و"ميتسوي أو.اس.كيه لاينز" منخفضة 5.9% و2.2% على الترتيب، بينما خسر سهم "كوماتسو" لصناعة معدات البناء 4.2%. ونزلت أسهم "فانوك كورب" لصناعة الروبوت 3.3% وهبطت أسهم "ياسكاوا إلكتريك" 2.6%.

وتلقى قطاع الاتصالات الدعم من سهم "سوفت بنك" الذي قفز 6.9%، بعد أن قالت الشركة إنها ستنفق أربعة مليارات دولار لزيادة حصتها في "ياهو اليابان" التي ارتفعت أسهمها 9.4%.

وقالت شركة الاتصالات إنها ستشتري أسهماً جديدة بقيمة 456.5 مليار ين (4.2 مليار دولار) ستصدرها "ياهو اليابان"، مما يرفع حصة "سوفت بنك" إلى 45% من 12%.