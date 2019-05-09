بدء اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" ليوم واحد

تنطلق اليوم الخميس عملية اكتتاب الأفراد في شركة #المراكز_العربية بسعر 26 ريالا للسهم، وذلك بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بما يتوافق مع توجيهات هيئة السوق المالية.

وسيبدأ الاكتتاب من الدقيقة الأولى من فجر الخميس 9 مايو 2019 الساعة 12:00 صباحا وستستمر لمدة 24 ساعة فقط (حتى الساعة 11:59 من مساء الخميس).

أعلنت الشركة في بيان لها أنه تم تحديد اليوم الخميس فقط لاكتتاب المساهمين الأفراد في أسهم #الطرح_الأولي لأسهم زيادة رأسمال الشركة، وتحويلها إلى مساهمة عامة.

وسيكون الاكتتاب متاحا من خلال البنوك المستلمة وهي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وذلك عبر كافة قنواتهم الإلكترونية؛ بما في ذلك الخدمات البنكية عبر الإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي.

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وبناء على تحديد سعر الطرح بمبلغ 26 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، فستبلغ القيمة السوقية للشركة 12.4 مليار ريال.

وكانت الشركة قد أوضحت أن الأسهم الـ 95,000,000 المطروحة لمجمل عملية الاكتتاب، تشمل 65,000,000 سهم حالي و30,000,000 سهم جديد سيتم إصدارها من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال.

وهذا الاكتتاب هو أول اكتتاب في المملكة يتاح فيه للمؤسسات من خارج المملكة المشاركة مباشرة في #عملية_اكتتاب_في_السعودية وفقا للائحة S والمادة 144A من قانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأميركية لسنة 1933، وذلك في نقلة نوعية تتوافق مع التطلعات الاقتصادية العالمية لرؤية المملكة 2030.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بعد حصولها على الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام، بطرح 20% من رأس المال المصدر المُعزز قبل ممارسة خيار التخصيص الإضافي، وأنها قد تزيد هذه النسبة إلى 23% في حالة ممارسة خيار التخصيص الإضافي.