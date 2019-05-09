"بيتكوين" تنتعش وتكسر 6000 دولار لأول مرة في 6 أشهر

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، اليوم الخميس، ليتجاوز 6000 دولار، وليصل بذلك إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار فيما يقرب من ستة أشهر.

وكانت #بيتكوين بلغت مستوى قياسياً بعد أن وصلت قيمتها إلى أكثر من 19000 دولار في ديسمبر 2017، قبل أن تنخفض بسرعة إلى ما دون 3100 دولار في ديسمبر 2018. ومنذئذ، بدأت العملة تشهد انتعاشًا بطيئًا.

واليوم وصل سعر "بيتكوين" إلى أعلى مستوى خلال يوم واحد عند 6076.65 دولار، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ 15 نوفمبر الماضي حين بلغ سعرها اليومي 6295.95 دولار، بحسب بيانات CoinDesk، التي تتعقب سعر العملة المشفرة في مختلف البورصات.

وقد ارتفع سعر "بيتكوين" أكثر من 60% حتى الآن خلال العام الحالي.

ويُعزى سبب ارتفاع سعر "بيتكوين" إلى الاهتمام المتزايد الذي تُبديه المؤسسات الاستثمارية في العملة، إذ ستبدأ شركة الخدمات المالية الأميركية Fidelity Investments بالسماح للعملاء بشراء وبيع العملات المشفرة، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" قبل أيام. وقد بدأت منصات أخرى للتداول، مثل: Robinhood، بالفعل في تداول العملات المشفرة.

ومع ذلك، فإن بيئة تداول العملات المشفرة ما تزال تواجه مشكلات تجعل مستقبلها ضبابيًا. فقد سرق قرصان أول أمس الثلاثاء 7000 بيتكوين؛ أو ما يُعادل 40 مليون دولار من Binance، التي تعد واحدة من أكبر منصات تبادل العملات في العالم.

يُشار إلى أن القلق بشأن الانتهاكات الأمنية وعدم اليقين التنظيمي يعد من بين أسباب عدم وجود حماس سائد في العملات الرقمية.

وفي إشارة إلى فشل "بيتكوين" في مجاراة العملات التقليدية، قالت شركة Cboe Global Markets، التي عرضت أول العقود الآجلة للبيتكوين في الولايات المتحدة عام 2017: إنها لم تعد تقدم عقودًا آجلة للبيتكوين.