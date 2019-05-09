"صافولا" تبدأ برنامجها للصكوك بالريال السعودي

أعلنت "مجموعة صافولا" تأسيس برنامج الصكوك وبدء الطرح للإصدار الأول في 19 يونيو 2019 بموجب البرنامج، موضحة أنه سيجري تحديد القيمة والشروط النهائية للإصدار الأول وقيمة وعدد الصكوك التي قد تتم مبادلتها من الصكوك السابقة وشروط تلك المبادلة وفقاً لظروف السوق واحتياجات الشركة.

وأوضحت صافولا في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن مدة استحقاق الصك 7 سنوات وتبلغ القيمة الاسمية والحد الأدنى مليون ريال، ويكون العائد هو "السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) زائد هامش ربح".

وكانت صافولا أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، عزمها إنشاء #برنامج_صكوك وإصدار صكوك بموجبه إما بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص داخل السعودية أو خارجها لغرض إصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو على مرحلة أو عدة مراحل أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب البرنامج، داخل #السعودية بالريال السعودي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً قدره 5,3 مليار ريال سعودي لإجمالي قيمة إصدارات وأجزاء برنامج الصكوك.

وقد صدرت موافقة مجلس إدارة الشركة على تأسيس البرنامج و #إصدار_الصكوك بموجبه، كما صدرت موافقته على طرح الإصدار الأول بموجب البرنامج وفقاً لظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية، على أن يكون طرح الإصدار الأول بمقابل مالي أو مقابل مبادلته بكامل أو بعض الصكوك المصدرة وذلك بحسب ما تراه الشركة ملائماً.