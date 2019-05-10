"أوبر" تطرح أسهمها في بورصة نيويورك

من المقرر أن يبدأ الجمعة تداول أسهم شركة "أوبر" في بورصة نيويورك، في ما يتوقع أن يكون أكبر اكتتاب عام أولي لشركة أميركية منذ أعوام.

ويمثل الطرح العام الأولي بداية متوقعة كثيراً للتداول العام لشركة نجحت في تغيير صناعة سيارات الأجرة منذ تأسيسها قبل عشرة أعوام في سان فرانسيسكو، وبدأت تحدث تغييرات في عدة أعمال أخرى أبرزها صناعة السيارات الأميركية.

وقامت #أوبر بتسعير أسهمها عند 45 دولاراً للسهم، وهو ضمن الحد الأدنى للنطاق السعري الذي يتراوح بين 44 دولاراً و 50 دولاراً ، الذي تم تحديده مع الهيئات التنظيمية الأميركية في الإيداع الشهر الماضي.

وبهذا التسعير تقدر قيمة الشركة بحوالي 82 مليار دولار. وسيتم تداول الأسهم في #بورصة_نيويورك تحت رمز "يو بي إي آر".