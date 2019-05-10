نيكاي يتكبد أسوأ خسارة أسبوعية منذ بداية العام

تكبد المؤشر نيكاي الياباني أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من أربعة أشهر اليوم الجمعة في الوقت الذي رفعت فيه الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على سلع صينية، مما يُصعد نزاعا تجاريا يلحق أضرارا متزايدة باقتصادات أخرى في آسيا تعتمد على التصدير.



وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.27% إلى 21344.92 نقطة، وخسر المؤشر القياسي 4.1% هذا الأسبوع مسجلا أسوأ أداء منذ أن تراجع 5.7 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر 2018.



وقال يوتاكا ميورا المحلل الفني لدى ميزوهو للأوراق المالية إن الأسهم اليابانية قد تنخفض أكثر إذا واصلت الأسهم الأميركية خسائرها بعد دخول الرسوم حيز النفاذ.



وقال ميورا "لم تتكبد الأسهم الأميركية الكثير من الخسائر خلال الجلسة السابقة. يُظهر هذا أن هناك مستثمرين لم يعتقدوا أن زيادة الرسوم إلى 25% ستمضي قدما".



وعلى الرغم من انخفاض الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات الشحن، فإن شركات صناعة الآلات ذات الانكشاف الكبير على الصين تمكنت من التعافي من بعض الخسائر التي تكبدتها هذا الأسبوع بفعل تغطية مراكز مدينة.



وأغلقت أسهم شركتي الشحن كاواساكي كيسن وميتسوي او.اس.كيه لاينز منخفضة 2.3% و1.5% على الترتيب.



وربح سهم فانوك لصناعة الروبوت 0.8% وأغلق سهم ياسكاوا إلكتريك مرتفعا 2.3%.



وتراجع سهم باناسونيك 6.5% بعد أن توقعت الشركة انخفاض الأرباح التشغيلية للسنة المنتهية في مارس 2020 بنسبة 27% إلى 300 مليار ين (2.7 مليار دولار) مقارنة مع السنة السابقة.



وهوى سهم ميتسوبيشي موتورز 13.8% بعد أن خفضت نومورا للأوراق المالية السعر المستهدف للسهم 23% إلى 560 ينا بسبب ارتفاع الين مقابل الدولار الأسترالي واليورو.



وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا شبه مستقر، إذ تراجع 0.08% إلى 1549.42 نقطة.



وخسر المؤشر 4.2% هذا الأسبوع مسجلا أيضا أسوأ أداء منذ الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر 2018 حين هبط 6.5%.