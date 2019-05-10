هل يصنف ترمب فيتنام كدولة تتلاعب بالعملة؟

قالت وكالة بلومبرغ إن إدارة ترمب ستزيد عدد الدول التي تراقبها فيما يتعلق بالتلاعب بالعملة في تقرير مرتقب من المتوقع أن يصدر هذا الشهر، وإن فيتنام قد تضاف إلى القائمة.



وذكرت بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن عدد الدول في قائمة المراقبة سيرتفع إلى حوالي 20 دولة من 12 في التقرير السابق الذي صدر في أكتوبر.



وأضافت أن #فيتنام ربما تضاف إلى القائمة، بينما من المتوقع أن تٌحذف الهند وكوريا الجنوبية.