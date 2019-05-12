"بيتكوين" عند 7445 دولاراً.. أعلى سعر في 9 أشهر

ارتفع سعر العملة الرقمية "بيتكوين" إلى أعلى مستوى منذ تسعة أشهر، مخترقة حاجز 7000 دولار.

وبلغ سعر صرف #بيتكوين 7445 دولاراً أي ما يعادل ارتفاعاً بـ7% في تداولات الأحد في بورصة "بتستامب" للتداول.

وبذلك تكون عملة "بيتكوين" حققت ارتفاعاً بأكثر من الضعف منذ ديسمبر الماضي، لكنها تبقى بعيدة عن مستوياتها القياسية قبل عامين عند 19000 دولار.

وكان سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، كسر الخميس الماضي حاجز 6000 دولار، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار فيما يقرب من ستة أشهر.

وكانت "بيتكوين" بلغت مستوى قياسياً بعد أن وصلت قيمتها إلى أكثر من 19000 دولار في ديسمبر 2017، قبل أن تنخفض بسرعة إلى ما دون 3100 دولار في ديسمبر 2018. ومنذئذ، بدأت العملة تشهد انتعاشًا بطيئًا.

وقد ارتفع سعر "بيتكوين" بأكثر من 60% حتى الآن خلال العام الحالي.

ويُعزى سبب ارتفاع سعر "بيتكوين" إلى الاهتمام المتزايد الذي تُبديه المؤسسات الاستثمارية في العملة، إذ ستبدأ شركة الخدمات المالية الأميركية Fidelity Investments بالسماح للعملاء بشراء وبيع العملات المشفرة، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" قبل أيام. وقد بدأت منصات أخرى للتداول، مثل: Robinhood، بالفعل في تداول العملات المشفرة.

ومع ذلك، فإن بيئة تداول العملات المشفرة ما تزال تواجه مشكلات تجعل مستقبلها ضبابيًا. فقد سرق قرصان الثلاثاء الماضي 7000 بيتكوين؛ أو ما يُعادل 40 مليون دولار من Binance، التي تعد واحدة من أكبر منصات تبادل العملات في العالم.

يُشار إلى أن القلق بشأن الانتهاكات الأمنية وعدم اليقين التنظيمي يعد من بين أسباب عدم وجود حماس سائد في العملات الرقمية.

وفي إشارة إلى فشل "بيتكوين" في مجاراة العملات التقليدية، قالت شركة Cboe Global Markets، التي عرضت أول العقود الآجلة للبيتكوين في الولايات المتحدة عام 2017: إنها لم تعد تقدم عقودًا آجلة للبيتكوين.