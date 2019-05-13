تعليق التداول على أسهم 4 شركات سعودية.. تعرف عليها

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تعليق تداول أسهم شركات " #اللجين " و " #حلواني_إخوان " و" #ولاء_للتأمين " و" #ثمار " في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الإثنين الموافق 13 مايو 2019.

وأوضحت " #تداول " أن ذلك يأتي لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية (النتائج المالية للربع الأول 2019) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس #هيئة_السوق_المالية.

وأوضحت أنه سيتم استئناف التداول على الأسهم لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الثلاثاء 14 مايو 2019، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الاثنين 17 يونيو 2019.

وفي حال لم تقم الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها سيتم إعادة تعليق تداول الأسهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.