خسائر قاسية لأسواق الخليج بعد الهجوم التخريبي قرب الفجيرة

منيت أسواق الأسهم الخليجية بتراجعات حادة في تعاملات اليوم الاثنين مع تصاعد أجواء التوتر وتعرض ناقلات نفط سعودية وإماراتية لعمليات تخريب في المياه الإقليمية قبالة سواحل الإمارات.

وتراجع مؤشر #سوق_الأسهم_السعودية بنسبة 3.55%، إلى 8366 نقطة، مؤشر #سوق_أبوظبي 3.32%، و #سوق_دبي المالي 3.97%.

وهوى مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.37%، إلى 6078 نقطة.

وأكد وزير الطاقة السعودي، المهندس خالد الفالح، الاثنين، أن ناقلتين سعوديتين تعرضتا للتخريب قرب المياه الإقليمية للإمارات، الأحد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" الاثنين.

ورغم أنه لم ينجم عن هذا الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين، إلا أن هذا الهجوم دفع أسعار النفط للارتفاع وسط مخاوف من تعطل إمدادات النفط.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71 دولارا للبرميل، مرتفعة 38 سنتا أو 0.5% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.73 دولار للبرميل مرتفعة سبعة سنتات أو 0.1%، مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

تداولات سوق السعودية

وقال هشام ابو جامع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، في مقابلة مع "العربية" إن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير على أداء سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى تراجع للمؤشر بأكثر من 10% خلال الجلسات الثمانية الأخيرة.

وفي جلسة اليوم الأثنين، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 308.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8366.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وجاكو, وإكسترا, وساكو، ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات إتحاد الخليج، وتشب, ومسك، وسلامة، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 10%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي, والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 68.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3424.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم تقاسمتها 134 صفقة.