حرب التجارة تهوي بعملة الصين لأدنى قيمة منذ بداية العام

يتجه اليوان الصيني لتسجيل أسوأ انخفاض يومي في تسعة أشهر، اليوم الاثنين، في وقت توقفت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على سلع صينية.

وسجلت العملة تحركات محدودة في رد فعل على أحدث خطوة عدائية على صعيد التجارة، لكن اليوم الاثنين تراجع اليوان 0.8% إلى 6.9040 مقابل #الدولار وهو أضعف مستوياته منذ 27 ديسمبر.

ويقول بعض المحللين إن اليوان ربما يخترق مستوى 7 مقابل الدولار في الأشهر المقبلة، وهو مستوى لم يُسجل منذ #الأزمة_المالية_العالمية.

وستستخدم #الصين على الأرجح احتياطياتها الضخمة من العملة لوقف أي انخفاض يصل إلى مستوى 7 مقابل الدولار، مما قد يطلق مضاربات وعمليات نزوح كثيفة لرأس المال.

وارتفع الين الياباني 0.25% إلى 109.700 ين قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 109.470 والذي سجله الأسبوع الماضي.

وبدا أن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وصلت إلى طريق مسدود يوم الأحد. وتطلب واشنطن تغييرات في القانون الصيني وقالت بكين إنها لن تقبل ما يضر بمصالحها.

ومن المرجح أن يلتقي الرئيس دونالد #ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان نهاية يونيو، ويناقشا شؤون التجارة.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6976 دولار أميركي. والدولار الأسترالي شديد التأثر بالتغييرات في معنويات المستثمرين، كما أنه يعد مؤشراً على التعاملات المرتبطة بالصين أكبر شريك تجاري لأستراليا.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.318.