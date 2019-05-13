خسائر بـ 2% في "وول ستريت" بعد الرسوم الصينية

تراجعت #الأسهم_الأميركية تراجعاً حاداً عند الفتح يوم الاثنين بحوالي 2% بعدما أعلنت #بكين عن عزمها الرد بفرض رسوم على سلع أميركية، مما أثار المخاوف من جولة أخرى من الإجراءات الانتقامية المتبادلة قد تدفع #الاقتصاد_الأميركي نحو الركود، بحسب "رويترز".

وانخفض المؤشر #داو_جونز الصناعي 374.31 نقطة بما يعادل 1.44 بالمئة إلى 25568.06 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 41.21 نقطة أو 1.43 بالمئة إلى 2840.19 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 196.87 نقطة أو 2.49 بالمئة إلى 7720.07 نقطة.

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وأعلنت بكين عزمها فرض رسوم استيراد على أكثر من 5 آلاف منتج أميركي، بنسب تدور بين 5% و25% على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

ويأتي القرار الصيني رداً على قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بزيادة الرسوم الجمركية على بقيّة الواردات الصينية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من رفع واشنطن التعرفة الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

كما يأتي التحرك الصيني رغم تحذير ترمب للصين من القيام برد فعل على رفعه مقدار الرسوم على الواردات الصينية إلى أميركا.