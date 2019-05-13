مكاسب مؤشر MSCI "تتبخر".. والسبب التصعيد التجاري

محا مؤشر إم.إس.سي.آي " #MSCI " لعملات الأسواق الناشئة جميع مكاسبه في 2019 اليوم الاثنين، إذ أحدث تجدد تصعيد التوترات التجارية الأميركية الصينية اضطرابا في الأسواق العالمية.



ونزل المؤشر، الذي يضم 25 عملة وتغلب عليه عملات آسيوية مثل الوون الكوري الجنوبي والدولار التايواني واليوان الصيني، 0.7% اليوم، ويتجه نحو تكبد أكبر خسارة منذ أكتوبر/تشرين الأول.



وخفض عدد من كبار مديري الأصول مثل جيه.بي مورغان ويو.بي.إس في الأيام الأخيرة انكشافهم على أصول الأسواق الناشئة، بينما قال سيتي إنه سجل نزوحا للتدفقات بين عملائه من سوق عملات الأسواق الناشئة لثالث أسبوع على التوالي.



ويتجه مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي بعد أن ربح 2.6 بالمئة في يناير/كانون الثاني.

وأعلنت #الصين أنها تعتزم فرض رسوم استيراد على أكثر من 5 آلاف منتج أميركي، بنسب تدور بين 5% و25% على هذه السلع.

ومن المنتظر أن تدخل رسوم الاستيراد الجديدة على السلع الأميركية حيز التنفيذ في 1 يونيو المقبل.

وتصل قيمة #السلع_الأميركية التي تنوي بكين استهدافها عبر الرسوم الجديدة 60 مليار دولار.

بكين أعلنت أيضا أنها تتلقى طلبات من الشركات للحصول على إعفاءات من الرسوم الإضافية، إلا أن المنتجات المدرجة على قائمة الإعفاء ستُستثنى من الرسوم الإضافية لمدة عام.

ويأتي القرار الصيني رداً على قيام الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، بزيادة الرسوم الجمركية على بقيّة الواردات الصينية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من رفع واشنطن التعرفة الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.