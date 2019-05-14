آمال محادثات التجارة الأميركية الصينية تدعم اليوان

استعاد اليوان الصيني والدولار الأسترالي الاتزان بعض الشيء اليوم الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن محادثات تجارية مع بكين ما زال بإمكانها تحقيق تقدم.

وهوت #العملة_الصينية إلى أدنى مستوياتها في 2019 عند 6.92 أمس الاثنين بعد أن رفعت #واشنطن وبكين الرسوم الجمركية على بعضهما بعضا.

وأوقف اليوان اليوم الثلاثاء سلسلة خسائر متواصلة استمرت لستة أيام، إذ ارتفع 0.25% في الوقت الذي استقرت فيه المعنويات بشكل عام بعد أن قال ترمب إنه يتوقع أن تكون مفاوضات التجارة الصينية الأميركية ناجحة.

وستتدخل الصين على الأرجح لوقف أي نزول لليوان عن مستوى سبعة مقابل الدولار وقد تبيع حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأميركية كنهج تفاوضي مع واشنطن.

ويحاول محللون تقدير كيف سيكون التأثير الصافي للرسوم الجمركية الأميركية الدائمة على واردات صينية على الدولار.

والتأثير الوحيد الواضح على العملات هو العزوف عن المخاطر المرتفعة، وهو ما يبدو أنه سيفيد الملاذات الآمنة التقليدية مثل الفرنك السويسري والين الياباني.

وزاد الدولار الأسترالي عُشر نقطة مئوية إلى 0.6952 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أوائل يناير كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة.

ويُنظر إلى الدولار الأسترالي على أنه مؤشر للنمو الصيني بسبب اقتصاد أستراليا المعتمد على التصدير ولأن الصين هي الوجهة الرئيسية لإنتاج البلاد من السلع الأولية.

وارتفع #اليورو 0.15% إلى 1.1238 دولار.