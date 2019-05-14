الطلب على الملاذات الآمنة يدعم استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر، اليوم الثلاثاء، إذ دفع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن.

واستقر #الذهب في المعاملات الفورية عند 1298.63 دولار بحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل 1303.26 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 أبريل.

ونزل الذهب في العقود الآجلة الأميركية 0.2% إلى 1299.40 دولار.

وواصلت الأسهم الآسيوية خسائرها اليوم بعد تراجعات حادة أثناء الليل في #وول_ستريت، وارتفع الين فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أعلنت بكين أمس فرض رسوم أعلى على واردات أميركية رداً على رفع واشنطن الرسوم على واردات من الصين.

وأمس الاثنين، ارتفع المعدن الأصفر 1.1% ليسجل أكبر زيادة يومية من حيث النسبة المئوية منذ 19 فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 14.79 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.9% إلى 861.13 دولار. وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1329.25 دولار.