بيتكوين تتجاوز 8 آلاف دولار.. أعلى مستوى بـ 10 أشهر

ارتفعت العملة الرقمية الأشهر بالعالم #بيتكوين إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر لتتجاوز 8.167 ألف دولار على الرغم من غياب أسباب جوهرية تبرر هذه المكاسب.

ويرى بعض المحللين أن هذه الارتفاعات قد تعود جزئيا إلى انعقاد مؤتمر خاص بالعملات الرقمية في نيويورك، يجمع كبار المستثمرين والخبراء في القطاع.

وشهدت عملة بيتكوين ارتفاعات في السابق أثناء انعقاد مؤتمر العملات الرقمية، فيما يعزو البعض الآخر ارتفاعات البيتكوين إلى #التوترات_التجارية بين الولايات المتحدة و #الصين على الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه اعتبار البيتكوين ملاذا آمنا.

وقد سجلت البيتكوين ارتفاعات بنحو 120% منذ مطلع هذا العام.