30 شركة سعودية تنضم إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

قالت مؤسسة "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق، إنها ستدرج مؤشري "إم إس سي آي" #السعودية و"إم إس سي آي" الأرجنتين على مؤشرها الأوسع نطاقا للأسواق الناشئة الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

وذكرت المؤسسة أن من المقرر إضافة 30 ورقة مالية سعودية، يبلغ وزنها الإجمالي 1.42% على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، وإضافة ثماني أوراق مالية أرجنتينية بوزن إجمالي قدره 0.26% على مؤشر الأسواق الناشئة.

وبدأت مراحل ترقية #السوق_المالية_السعودية (تداول) للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل" و"إس أند بي داو جونز" لأسواق الأسهم الناشئة.

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وبحسب تقرير سابق لوكالة رويترز، ستكون السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية، وأكبرها مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

وسيمنح "إم إس سي آي" المملكة وزناً يبلغ 2.7% أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.