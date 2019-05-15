سيناريوهات متضاربة حول قرار المركزي المصري لمسار الفائدة!

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية في #المركزي_المصري في الـ23 من مايو الجاري، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة فى اجتماعها الثالث هذا العام.

وتوقع بنك الاستثمار "فاروس" أن يثبت المركزي أسعار الفائدة عند المستوى الحالي حتى نهاية العام 2019، ثم يتبعه تخفيض بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس.



فيما رجح بنك الاستثمار بلتون خفض "المركزي" لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.

وكان "المركزي" قد رفع أسعار الفائدة بـ7% على 3 مرات منذ #تعويم_الجنيه في نوفمبر 2016، في محاولة للسيطرة على التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يخفضها بعد ذلك عدة مرات.