"نيكاي" يوقف موجة الخسائر بدعم من آمال التحفيز الصيني

أغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً اليوم الأربعاء، في معاملات متقلبة، ليوقف موجة خسائر امتدت سبعة أيام متصلة، في وقت تلقت الأسهم في المنطقة الدعم من توقعات بأن الصين قد تطبق مجموعة جديدة من الحوافز لدعم اقتصاد متباطئ.

وصعد المؤشر نيكاي 0.6% ليغلق عند 21288.56 نقطة، بعدما ظل منخفضاً خلال الصباح. وكان المؤشر انخفض لسبعة أيام متتالية.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6%، وأغلق عند 1544.15 نقطة، بعد أن سجل المؤشر أدنى مستوى في أربعة أشهر في اليوم السابق.

وارتفعت أسهم شركات التصدير حيث صعد سهم "سوني كورب" 4%، وزاد سهم "سوبارو كورب" 2.7% وارتفع سهم "هيتاتشي" 2.6%.

في غضون ذلك، جاءت أرباح الشركات اليابانية دون توقعات السوق، حيث انخفض صافي الأرباح بنحو 5% على أساس سنوي في الفترة بين يناير ومارس، بحسب أوكاسان للأوراق المالية.

وهوى سهم "تاكيدا" للأدوية 7.8%، بعدما توقعت أكبر شركة يابانية لصناعة الأدوية تكبد خسائر تشغيلية غير متوقعة للعام الحالي، بسبب تكاليف مرتبطة بشراء "شاير" بقيمة 59 مليار دولار.

وأثر ذلك سلباً على المؤشر الفرعي لشركات صناعة الأدوية في بورصة طوكيو، الذي تراجع 3% وتصدر المؤشرات الأسوأ أداء.

وانخفض سهم #نيسان موتور 6.5%، بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات أضعف توقعات للأرباح في أكثر من عشرة أعوام.

على الجانب المقابل، قفز سهم "ميتسوبيشي ايستيت" 9.2%، بعدما أعلنت شركة التطوير العقاري عن أول إعادة لشراء أسهم.