الحرب التجارية تكبد أسهم اليابان خسائر بـ5.4%

أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني منخفضاً اليوم الخميس، في وقت تضررت معنويات المستثمرين بفعل بيانات أميركية ضعيفة وخلافات تجارية بين الصين والولايات المتحدة، بينما تراجعت البنوك بفعل تقارير ضعيفة للأرباح.

ونزل #نيكاي القياسي 0.6% ليغلق عند 21062.98 نقطة.

وتعززت المخاوف بشأن #الحرب_التجارية، التي دفعت السوق اليابانية بالفعل للهبوط 5.4% منذ بداية الشهر، بعد أن قالت وزارة التجارة الأميركية، أمس الأربعاء، إنها تضع "هواوي تكنولوجيز" الصينية و70 شركة تابعة لها على قائمتها للشركات المحظور عليها شراء مكونات أو تكنولوجيا من شركات أميركية دون موافقة حكومية.

وأمس الأربعاء، سجلت مبيعات التجزئة الأميركية انخفاضاً مفاجئاً في أبريل، في وقت قلص فيه المستهلكون إنفاقهم وفقاً لوزارة التجارة الأميركية. وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن الإنتاج الصناعي الأميركي انخفض أيضاً على نحو غير متوقع في أبريل.

وتراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.4% إلى 1537.55 نقطة، مع تراجع معظم القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، فيما استقطبت المشترين القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي مثل المرافق والبناء والسكك الحديدة.

كما تراجعت أسهم شركات التصدير، مع انخفاض سهم "فانوك" 1.3% وتراجع سهم "موراتا" للتصنيع 5.2%، ونزول سهم "أدفانتست كورب" 6.3%.

وباع المستثمرون أسهم البنوك، مع تراجع سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية 3.6%، بعد أن أعلن البنك عن انخفاض نسبته 11.8% في صافي الربح للسنة المالية المنتهية في مارس 2019.

وهبط سهم مجموعة "ميزوهو" المالية 1.5% بعد أن تراجع صافي ربح المجموعة 83% إلى 96.6 مليار ين في السنة المالية الماضية، على الرغم من أن المجموعة تتوقع ربحاً صافياً بقيمة 470 مليار ين للسنة المالية الحالية.