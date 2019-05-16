2.5 مليار دولار تتبخر من سوق الأسهم الصينية في أسبوع

قال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث له إن حجم الأموال التي خرجت من #الأسهم_الصينية خلال الأسبوع الماضي بلغت 2.5 مليار دولار، وذلك بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات #الحرب_التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار إلى أن خروج المستثمرين من السوق استمر هذا الأسبوع أيضا، إذ شهد يوم الثلاثاء الماضي وحده خروج نحو 1.5 مليار دولار من السوق الصينية.

وذكر التقرير أن الدول الناشئة في آسيا أيضا أصابتها عدوى الصين، مثل كوريا والهند وإندونيسيا، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر التي يسببها النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. كما بلغ حجم الأموال التي خرجت من سوق الأسهم في تايوان يوم الأربعاء نحو 400 مليون دولار.

وفي المقابل، ظلت #سوق_السندات في الاقتصادات الناشئة في آسيا ثابتة، وشهدت بعد الدول مثل تايلاند تدفقات كبيرة إلى سوق سنداتها.

التقرير ذكر أن سوق السندات في تايلاند جذب نحو 240 مليون دولار، وهي أعلى تدفقات تجذبها هذه السوق منذ 3 أشهر.