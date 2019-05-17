الذهب يتأرجح مع تحسن إقبال المستثمرين على المخاطرة

يتأرجح الذهب لكن في نطاق ثابت، اليوم الجمعة، بعد أن تكبد أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في شهر في الجلسة السابقة، بفعل ارتفاع الدولار وتزايد شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر بفضل بيانات أميركية قوية ونتائج أعمال شركات.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر تقريبا عند 1286.44 دولار للأونصة.

واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1287.20 دولار للأونصة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% أمس الخميس، في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد في شهر بعد تحسن الإقبال على المخاطرة.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة "الأسواق تميل بشدة صوب الأصول عالية المخاطر. المستثمرون يسعون لأن يضعوا في الحسبان حدوث انفراجة في المحادثات (التجارية الصينية الأميركية) بسبب اللغة التصالحية الصادرة عن المعسكرين".

وأضاف أن نتائج أعمال قوية لشركات قدمت أيضا الدعم للأسهم والدولار مما يضغط على الذهب.

وواصلت مؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها بفضل أرباح إيجابية وكذلك بيانات اقتصادية قوية تبرز قوة الاقتصاد المحلي. في غضون ذلك، بلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات منافسة، أعلى مستوى في أسبوعين.

ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 14.52 دولار للأونصة، بعد أن بلغت أدنى مستوى منذ 14 ديسمبر/كانون الأول من 2018 عند 14.46 دولار للأونصة.

ونزل البلاتين 0.6% إلى 824.95 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوى في شهرين عند 823.50 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1323.57 دولار للأونصة وتراجع ما يزيد عن 18% منذ أن سجل المعدن المُستخدم في المحولات التحفيزية في أنظمة عوادم السيارات مستوى قياسيا مرتفعا عند 1620.53 دولار في مارس.