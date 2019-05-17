بعد تحرك أميركا.. الليرة التركية تتراجع مجددا

انخفضت #الليرة_التركية قليلا، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون قرار أميركا إنهاء اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا الذي سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة دون جمارك، بينما خفضت واشنطن الرسوم على واردات الصلب من تركيا بواقع النصف.

وقال متعامل في إدارة الخزينة بأحد البنوك، إن المخاوف بشأن آفاق تركيا تُضاف إلى #الضغوط_على_الليرة الناجمة عن الارتفاع الكامن للدولار، بينما سيكون للقرارات الأميركية أثر متفاوت.

موضوع يهمك تعود قضية الناشطات الكرديات الثلاث اللواتي قتلن عام 2013 داخل المعهد الكردي في العاصمة الفرنسية إلى الواجهة من جديد، بعد... مقتل ناشطات بباريس.. "أدلة" تورط مخابرات تركيا بتصفيتهن العرب و العالم

إلى ذلك، أضاف "القرارات الأميركية جرى وضعها في الاعتبار على نحو سلبي لكن القرارات ليس لها أثر اقتصادي واضح". وتابع "الأسواق ستراقب التصريحات السياسية بشأن العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى ما انطوت عليه من مخاطر في الآونة الأخيرة".

وبلغت الليرة 6.0595 مقابل الدولار، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 6.0475 أمس الخميس.