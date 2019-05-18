بنك أوف أميركا: سحب 19.5 مليار دولار من أسواق الأسهم

قال خبراء لدى بنك #أوف_أميركا ميريل لينش، إن المستثمرين سحبوا أموالا بقيمة 19.5 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 15 مايو/أيار، بينما ضخوا 5.1 مليار دولار في السندات التي شهدت تدفقات للأسبوع داخلة التاسع عشر.

وأضاف الخبراء استنادا إلى بيانات التدفقات لدى "إي.بي.إف.آر" أن #التدفقات_الخارجة من ديون #الأسواق_الناشئة بلغت 2.9 مليار دولار، وهي الأكبر منذ يونيو/حزيران 2018.

وأغلقت بورصة #وول_ستريت منخفضة الجمعة بفعل خسائر لأسهم #القطاع_الصناعي وشركات التكنولوجيا مع استمرار #التوترات_التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما سجل المؤشر داو جونز الصناعي رابع أسبوع على التوالي من الخسائر في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في ثلاث سنوات.

وأنهى #داو_جونز جلسة التداول منخفضا 99.68 نقطة، أو 0.39%، إلى 25763.00 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.79 نقطة، أو 0.58 بالمئة، ليغلق عند 2859.53 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 81.76 نقطة، أو 1.04%، إلى 7816.29 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسارة مع هبوط ناسداك 1.27% وستاندرد آند بورز 0.76% وداو جونز 0.69%.