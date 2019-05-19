الموافقة على زيادة رأسمال "سبكيم" لـ7.3 مليار ريال

وافقت الجمعية العمومية لشركة #سبكيم على زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة #الصحراء_للبتروكيماويات.

وبحسب بيان للشركة فإن عملية زيادة رأس المال من 3.7 مليار ريال، إلى 7.33 مليار ريال عن طريق إصدار 366.6 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد ("أسهم شركة سبكيم الجديدة") لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء.

وسيرتفع عدد أسهم شركة سبكيم بعد إصدار الأسهم الجديدة من 366.6 مليون سهم لـ 733.3 ملكيون سهم، أي أنه سيزيد رأس المال بنسبة 100%.

وسيتم إيداع أسهم شركة سبكيم الجديدة في محافظ مساهمي شركة الصحراء المعنيين خلال مدة لا تقل عن ثالث يوم تداول ولا تزيد عن سادس يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركتي سبكيم والصحراء.