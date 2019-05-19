هكذا تتفاعل الأسهم السعودية مع توترات المنطقة

أغلق مؤشر #الأسهم_السعودية الرئيسية اليوم الأحد، منخفضًا 96.63 نقطة ليقفل عند مستوى 8525.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 155 شركة على تراجع.

وقال ماجد كبارة المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق كوانسيا الاستثماري، في مقابلة مع "العربية" إن سوق الأسهم السعودية، تتميز عن غيرها من الأسواق الناشئة، بأن عملتها #الريال_السعودي مستقرة لكونها مربوطة مع الدولار الأميركي، بجانب تحقيق استقرار في تجارة المملكة النفطية مع العالم.

وأضاف كبارة أن سوق الأسهم السعودية مرشح للارتفاع كما أن مكرر الربحية عند 15.5 مرة يعد جيداً جيداً بالنسبة لحجم السوق السعودية وكونها تدخل في مؤشرات #الأسواق_الناشئة موضحاً أن الفرصة الكامنة للارتفاع عالية في السوق السعودي، وأن السوق ستشهد تدفقاً قويا من الاستثمارات الأجنبية جراء ترقيتها للمؤشرات الناشئة.

موضوع يهمك قال الخبير في أسواق المال تركي فدعق، إن كل مرحلة من مراحل الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة ستشكل قوة دافعة نحو... خبير: مؤشر سوق السعودية مرجح للعودة إلى مستويات 9400 جرس الإغلاق

وكانت أسهم شركات اميانتيت، ومجموعة السريع، وأنعام القابضة، وولاء، وسافكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جازادكو، والشرقية للتنمية، وسويكورب وابل ريت، والدوائية، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 7.54%.

كما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، واميانتيت، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم الأحد منخفضًا 91.42 نقطة ليقفل عند مستوى 3398.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 169 صفقة.