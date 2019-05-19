"غولدمان ساكس" سيدير استقرار أسهم "المراكز العربية"

أعلن بنك #غولدمان_ساكس باعتباره مدير الاستقرار السعري للطرح الأولي على أسهم شركة #المراكز_العربية أنه سيقوم بتجربة القواعد الجديدة في السوق التي تقضي بالتخفيف من التقلبات الكبيرة لأسعار الأسهم.

وأكد البنك بأنه سيقوم بهذا الدور وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

وقد كان الطرح الأولي على أسهم شركة المراكز العربية الأكبر في سوق #الأسهم_السعودية منذ عام 2015 وقد جمع 2.7 مليار ريال.

وقد خصصت الشركة 13.5% من الطرح لبنك "غولدمان ساكس" أي نحو 13 مليون سهم حيث سيكون بإمكان البنك بيع أسهم إضافية أو اتخاذ إجراءات أخرى لضمان الاستقرار مع انطلاق التداولات على الأسهم في السوق.