الذهب قرب أقل مستوى في أسبوعين في ظل قوة الدولار

استقر #الذهب اليوم الاثنين ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين، الذي سجله في الجلسة السابقة مع دعم بيانات اقتصادية أميركية قوية الدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن أمام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية.



ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276.55 دولار للأونصة.



وارتفع الدولار في التعاملات الأميركية الآجلة إلى 1276.20 دولار للأونصة.



ونزل المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274.51 دولار للأونصة يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت لأعلى مستوى في 15 عاما في أوائل مايو وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.44 دولار، وكانت سجلت أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر عند 14.35 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 1.1% إلى 822.55 دولار للأونصة بعدما نزل في الجلسة السابق إلى 812.50 دولار، وهو أقل مستوى له منذ الحادي عشر من مارس.



وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1316.65 دولار للأونصة. ونزل المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات نحو 19% من أعلي مستوى له على الإطلاق الذي سجله في مارس عند 1620.53 دولار.