بدء تداول أسهم "المراكز العربية" غدا الأربعاء

أعلنت #السوق_المالية_السعودية "تداول" أن إدراج وبدء تداول أسهم شركة #المراكز_العربية سيكون اعتباراً من الأربعاء 22 مايو 2019، بالرمز 4321 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وبلغ حجم طرح "المراكز العربية" 2.5 مليار ريال باستثناء خيار الشراء، بينما يبلغ إجمالي حجم الطرح 2.8 مليار ريال، بما في ذلك 12.83 مليون سهم للتخصيص الإضافي، التي تم تخصيصها وفقا لشروط خيار الشراء.

واختتمت شركة "المراكز العربية" عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها مع انتهاء فترة طرح الأسهم الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد والتي استمرت ليوم واحد فقط.

وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة 26.48 ألف من المستثمرين الأفراد قاموا بالاكتتاب في 5.7 مليون سهم بسعر 26 ريالًا للسهم، أي ما يعادل 6% من الأسهم المطروحة في إجمالي الأسهم المطروحة في الاكتتاب البالغة 95 مليون سهم.

وسيكون خيار الشراء متاحاً بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري (بنك غولدمان ساكس) خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية.

وأعلن بنك #غولدمان_ساكس باعتباره مدير الاستقرار السعري للطرح الأولي على أسهم شركة #المراكز_العربية أنه سيقوم بتجربة القواعد الجديدة في السوق التي تقضي بالتخفيف من التقلبات الكبيرة لأسعار الأسهم.

وأكد البنك بأنه سيقوم بهذا الدور وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية #الاستقرار_السعري للطروحات الأولية.

وقد كان الطرح الأولي على أسهم شركة المراكز العربية الأكبر في سوق #الأسهم_السعودية منذ عام 2015 وقد جمع 2.8 مليار ريال.

وقد خصصت الشركة 13.5% من الطرح لبنك "غولدمان ساكس" أي نحو 13 مليون سهم حيث سيكون بإمكان البنك بيع أسهم إضافية أو اتخاذ إجراءات أخرى لضمان الاستقرار مع انطلاق التداولات على الأسهم في السوق.