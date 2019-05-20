سوق السعودية تقلص خسائرها وتغلق متراجعة 0.66%

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 56.29 نقطة ليقفل عند مستوى 8468.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جازادكو، والدوائية، والخزف السعودي، ومتلايف إيه أي جي العربي، والبلاد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أليانز إس إف، ومجموعة السريع، وجبل عمر، وولاء، والواحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.04% و 4.97%.

كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، والجزيرة، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 20.05 نقطة، ليقفل عند مستوى 3418.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 97 صفقة.

وقال رئيس الأبحاث في الراجحي المالية في مقابلة مع "العربية" إن السوق حتى إغلاق الأمس سجلت مكررات ربحية للأسهم، عند 19.5 مرة وهو معدل أعلى من المتوقع في حين أن المتوسط التاريخي يبلغ 17 مرة.

وأشار إلى أن مكررات ربحية أسهم الشركات التي دخلت إلى مؤشر "إم أس سي آي" هبطت مع النزول الحالي لبعضها إلى مستوى 13.9 مرة وهو مستوى جيد.

كما أشار السديري إلى التأثير السلبي على قطاع البنوك في تداولات اليوم نتيجة قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بإيقاع غرامات مالية على 16 مؤسسة مالية لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وتوجيه تلك المؤسسات بتصحيح تلك المخالفات.

وبوجه عام وصف رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، ما تتعرض له سوق الأسهم السعودية، بأنه تراجع ناجم عن ردة فعل نفسية جراء التوترات الجيوسياسية.